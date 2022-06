Video: Piojo Herrera confundió a Alexis Vega con un actor de telenovelas

Miguel Herrera se volvió tendencia en redes sociales y no precisamente por temas deportivos. Y es que el estratega de Tigres fue traicionado por su subconsciente mientras se encontraba en una entrevista.

El técnico mexicano fue cuestionado sobre los jugadores que más le gustan de México, cuando al momento de destacar las cualidades de Alexis Vega lo terminó confundiendo con un actor de telenovelas.

"Hay jugadores muy atractivos en la liga mexicana, jóvenes que están levantando la mano, me encanta Alexis Ayala, es un jugador que me parece está cerca de explotar, de ser el jugador que todos creemos que puede ser, va en un buen proceso. Me encanta Alexis Ayala, pero tengo un equipo muy completo", dijo en entrevista con Pasión Futbolera.

Cuando te preguntan por un jugador, pero que acuerdas de tu actor favorito pic.twitter.com/gPSrPngV1C — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) June 10, 2022

Inmediatamente los usuarios comenzaron a trollear al técnico mexicano. Incluso algunos usuarios aseguraron que Miguel Herrera se quedó en el pasado. "Se quedó en las novelas de hace 10 años mi Piojo"; "No se sabe las reglas del futbol menos los nombres de los jugadores", son algunos de los comentarios que se leen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ROGER FEDERER TUVO UNA SIMPÁTICA REACCIÓN AL TATUAJE DE UN AFICIONADO