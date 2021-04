Video: Shaquille O’Neal pagó deuda de un anillo de compromiso de un extraño

Shaquille O’Neal realizó una gran acción después de ayudar a un extraño a pagar la deuda que tenía con un anillo de compromiso.

En el programa "NBA on TNT", la exestrella de los Lakers contó que en una joyería de Georgia, decidió apoyar a un hombre que parecía nervioso e intentaba establecer un plan para poder pagar el anillo, por lo que 'Shaq' optó por poner su tarjeta de crédito.

"Vi al tipo entrar, era tan tímido", dijo Shaq. "Decía: 'Oye, ¿cuánto debo para pagar mi anillo?. Y yo estaba como, 'Hombre, ¿cuánto cuesta el anillo?' No voy a decir la cantidad, pero no es mucho para mí.

"Yo estaba como, '¿Sabes qué? Dile a tu novia que la tengo. Me haré cargo de ello'", agregó.

La leyenda de NBA añadió: "Al principio, no quería aceptarlo. Me dijo: 'Hombre, no puedo hacer eso'. Le dije: "No te preocupes por eso. Lo hago todo el tiempo". Solo intento hacer sonreír a la gente, eso es todo".

Al final, ambos se tomaron la foto del recuerdo y todo quedó captado en video.