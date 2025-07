Vinicius Jr. convierte Río de Janeiro en su propio parque temático para celebrar su cumpleaños

Durante dos noches inolvidables, Vinicius Jr. dejó de ser solo una estrella del fútbol para convertirse en el centro de su propio universo. El atacante del Real Madrid celebró su cumpleaños número 25 a lo grande, transformando un recinto en Vargem Pequena, en su natal Río de Janeiro, en un auténtico parque temático bajo el nombre de “Baila Vini World”.

|

El evento, exclusivo para amigos, familiares y figuras cercanas al futbolista, se llevó a cabo en Lajedo, un reconocido espacio para eventos de alto nivel. Desde la entrada, un luminoso cartel con el nombre del parque daba la bienvenida a una experiencia que combinó música, fútbol, cultura pop y diversión, todo con el sello personal del brasileño.

Un parque temático al estilo Vini

Lejos de una fiesta tradicional, el festejo fue diseñado como un parque recreativo de inspiración artística, donde cada rincón respiraba la esencia de Vinicius. Hubo atracciones mecánicas como un péndulo, una olla giratoria rebautizada como “Samba”, y el clásico saltamontes, todos ambientados para ofrecer una experiencia inmersiva.

|

Los asistentes también disfrutaron de artículos personalizados como vasos temáticos, luces de neón con la silueta del jugador y camisetas con su icónica frase “Baila Vini Jr.”, que lo ha acompañado desde sus primeros goles en el profesionalismo.

Camavinga, Reinier y Travis Scott entre los invitados

El evento no solo destacó por su originalidad, sino también por el calibre de los invitados. Desde Europa llegaron compañeros del Real Madrid como Eduardo Camavinga y Reinier Jesus, quienes acompañaron al brasileño en esta celebración sin precedentes. Pero la gran sorpresa de la noche fue la presencia del rapero estadounidense Travis Scott, quien no solo asistió, sino que ofreció un concierto privado con temas como Highest in the Room, FE!N y Butterfly Effect, encendiendo aún más el ambiente festivo.

|

Un busto gigante de Vinicius, inspirado en el Astroworld del propio Travis, coronaba el escenario como símbolo de esta fusión entre fútbol y música, cultura brasileña y show estadounidense.