¿A qué equipo de la Premier League le iba Ozzy Osbourne?

Hace un par de semana, en el Villa Park, Ozzy Osbourne ofreció su último concierto con Black Sabbath, en Reino Unido, este martes, el nacido en Marston Green, en Birmingham, falleció a la edad de 74 años.

Una de las cosas que nunca fueron un secreto fue el equipo al que el vocalista de Black Sabbath le iba, siendo el más laureado de Birmingham el cuadro al que Ozzy Osbourne era aficionado.

Falleció Ozzy Osbourne a los 76 años. Leyenda del heavy metal, voz de Black Sabbath e integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll. En julio del año pasado fue protagonista de la presentación de camiseta de Aston Villa. QEPD.pic.twitter.com/AWHFAfaALa — VSports Team (@VSportsTM) July 22, 2025

Ozzy nunca oculto su amor por al Aston Villa, se le vio varias veces en el estadio y la institución le hizo muchos homenajes, en vida, a la figura más ilustre de la ciudad.

La institución llevó a Osbourne a ser la figura protagónica de la presentación del jersey del Aston Villa de la temporada pasada, uniforme con el cual regresaron a la UEFA Champions League después de una ausencia prolongada.

Ozzy Osbourne cantando “Take me out to the ballgame en Wrigley Field en 2003.



Genio y figura… pic.twitter.com/bE5YBHqTsJ — Eitan Benezra (@EitanBenezra) July 22, 2025

Los aficionados tampoco dejaron pasar la ocasión de homenajear a Ozzy, justamente en un partido de Champions, donde mostraron un tifo con la leyenda "Up The Villa" con la cara del líder de Black Sabbath.

Fanático de los Cubs

En la temporada 2003, cuando Los Angeles Dodgers visitaron Wrigley Field para jugar contra los Chicago Cubs, Ozzy Osbourne subió a la cabina de transmisiones para, junto a su esposa Sharon, cantar "Take me out to the ball game", sorprendiendo a propios y extraños en una ocasión especial para la familia Osbourne.

