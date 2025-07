LeBron James y su representante, Maverick Carter, aparecen en el nuevo video de Tyler The Creator

LeBron James no deja de sorprender fuera de las duelas. Esta vez, el ícono de los Lakers hizo una aparición especial en el video musical de “Stop Playing With Me”, tema del nuevo álbum de Tyler, The Creator, lanzado este lunes.

El videoclip muestra a LeBron junto a su representante y socio comercial, Maverick Carter, acompañando al rapero originario del sur de California mientras interpreta la línea: “Tomé el avión con Mav, Bron también”. Ambos, James y Carter, aparecen bailando y disfrutando al ritmo de la música detrás de Tyler en varias escenas del video, generando entusiasmo entre los fans del básquetbol y el hip hop por igual.

STOP FKN PLAYING WITH ME!!!! 😤😤😤😤😤😤😤😤 https://t.co/h1REzqhrss — LeBron James (@KingJames) July 21, 2025

Días antes del estreno, LeBron ya había insinuado su colaboración a través de redes sociales. El sábado, comentó una publicación del propio Tyler con un emoji de ojo y las siglas “LFG” (“Let’s F***ing Go”), lo que desató especulaciones entre sus seguidores. Tras el lanzamiento oficial del video, el jugador de 39 años reaccionó nuevamente en X (antes Twitter) escribiendo: “¡¡¡DEJA DE JUGAR CONMIGO!!!”, acompañado de varios emojis, dejando claro su entusiasmo por formar parte del proyecto.

En los últimos días, durante la offseason de la NBA, se había manejado la opción de que los New York Knicks irían por LeBron, quien terminó renovando su contrato con Los Angeles Lakers.

Lebron durante un partido con los Lakers | AP|