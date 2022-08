Este jueves ha salido a la luz la versión de que Wanda Nara, esposa y representante del jugador argentino Mauro Icardi, le ha pedido el divorcio al delantero del Paris Saint-Germain, así lo han revelado varias fuentes durante las últimas horas.

De acuerdo a un audio filtrado Nara, quien se encuentra en Argentina para incorporarse a un programa de televisión, habría confirmado que le pidió el divorcio a Mauro y que solo regresaría a París por sus cosas, las de sus hijos y por la empleada doméstica.

"Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", se escucha en el audio presentado en el programa LAM.

Hay que recordar que durante 2021 la pareja sudamericana sufrió un altercado que casi termina con su matrimonio, en ese momento la directiva y el cuerpo técnico apoyaron al argentino y, en apariencia, el problema se habría solucionado hasta ahora.

