Wanda Nara, pareja de Mauro Icardi, ha sido diagnosticada de leucemia

Wanda Nara, pareja de Mauro Icardi, ha confesado que fue diagnosticada con leucemia a través de una entrevista.

Mediante una entrevista con un peridoista argentino, Nara reveló que sufre de leucemia, además de contar como vivió los momentos previos a que le diagnosticaran la enfermedad.

"Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico. Entraban enfermeras llorando, incluso le dije a Icardi, 'me voy a morir y no me lo dicen'", relató Wanda.

A pesar de que se encuentra con Mauro Icardi en Turquía tras su llegada al Galatasaray, la empresaria ha confesado que no se siente bien, pero que ha tenido que demostrar lo contrario para que no se le 'venga el mundo abajo'.

"En ese momento entré en pánico por no saber qué me estaba pasando, por los chicos. Se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar el fútbol. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo", señaló Wanda Nara.

