Warrior Guerrero confesó que Joserra lo bateó en TV Azteca

Warrior Guerrero confesó que José Ramón Fernández lo bateó en TV Azteca. El conductor y narrador de deportes dio a conocer a través de una entrevista en el programa SagaFut que al inicio de su carrera en la televisora del Ajusco conoció a Joserra y que no fue lo que esperaba, pues no lo dejó hablar argumentando que era muy joven para dar una opinión.

"¿Sabes más que Jorge Valdano? ¿Sabes más que Menotti? Bueno, el día que sepas más que ellos vienes y me quitas el tiempo", fueron las palabras que el periodista le mencionó.

"A mí me impresionaba José Ramón. Cuando el productor por primera vez me dijo: 'Entra al aire con tu enlace para José Ramón' sentía que el corazón se me salía. Eso fue en los tiempos de Los Protagonistas cuando estaban Faitelson, Pepe Espinosa, Enrique Garay, André Marín, Christian Martinoli, Rafa Puente", comentó Carlos Guerrero.

"Después de dos años de estar 'duro y dale', le dije a David Faitelson si me daba chance de hacer los partidos de León. Entonces TV Azteca los transmitía y yo propuse hacer cancha o narrar. Como Faitelson era el contacto más cercano a José Ramón, me llevó tres veces a TV Azteca para verlo", confesó Warrior.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CIELITO LINDO RETUMBA EN ESPAÑA DURANTE COMIDA DEL COMITÉ DEL SALÓN DE LA FAMA