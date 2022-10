WWE: Liv Morgan fue 'asesinada' por Chucky en un cameo en la serie del "Muñeco Diablolico"

Este jueves USA, cadena televisiva estadounidense, dio un adelantó del siguiente capítulo de la nueva serie de Chucky, misma en donde podemos ver a la excampeona de SmackDown, Liv Morgan, apareciendo en un espectacular cameo.

La estrella de la WWE será víctima del "Muñeco Diabólico" y en el pequeño teaser que podemos ver en las redes sociales de la cadena podemos ver como el alma perturbada de Charles Lee Ray termina con la vida de Liv Morgan.

Morgan y WWE tuvieron el honor de contar con la participación de toda la producción de la serie, aprovechando el contrato comercial que tiene la marca de Wrestling con el canal de televisión, aunque Liv aseguró que no pretende meterse de lleno al mundo de la actuación.

"Quiero que Chucky me mate. Es un sueño. No quiero un papel relativo al personaje principal de la acción, no quiero ser protagonista. Solo quiero que Chucky me asesine brutalmente", aseguró la excampeona.

Recordemos que Liv Morgan perdió el cinturón femenino de SmackDown ante Ronda Rousey en Extreme Rules, ahora tendrá un largo camino para volver a tener una revancha con la actual monarca y exregente de la división de la UFC.

En el evento Crown Jewel no se disputará ningún campeonato femenino, recordemos que dicho PPV será en la ciudad de Riyad en Arabia Saudita.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PABLO MARÍ: HOMBRE APUÑALÓ A 5 EN ITALIA, INCLUIDO AL FUTBOLISTA DEL MONZA