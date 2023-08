Yoiker, ¿podrá igualar a Aczino y ganar la Red Bull Batalla México dos veces seguidas?

La Red Bull Batalla México es una de las finales nacionales más difíciles de conquistar de todas. Únicamente 3 freestylers se han coronado en más de una ocasión. Sin embargo, este sábado hay alguien que amenaza seriamente con unirse a ese selecto club, y ese es José Emiliano Toporek, a.k.a Yoiker.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, 'El Flow Pesado' reveló que regresa únicamente para sacarse una 'espinita', sin embargo, esta edición también significará el cierre de un ciclo en su carrera, pues será su última vez compitiendo en México.

"Yo había dicho que la pasada iba a ser la última y en esta varías cosas sucedieron para que yo participara: mi salida de la liga, pláticas que tuve con gente del circuito que me hicieron cambiar mi mentalidad un poco y decir "ok, voy por una última", sabes, porque me quedé con una espinita de querer hacer más en la internacional.

"No hay otra manera de sacarse le espina que volviendo a ir a la inter, y para volver a la inter, tengo que volver a quedar campeón, entonces no hay más, creo que ya definitivamente, esta pase lo que pase va a ser mi última batalla, al menos en México", aseguró Yoika.

Si conquistar una vez el título nacional es extremadamente complicado, hacerlo en años consecutivos es algo que solamente Aczino ha logrado, por lo que a Yoiker tiene en sus manos el igualar lo hecho por su amigo. "No es como que no tenga las ganas de ganarla, tengo las mismas ganas que he tenido siempre de ganar una Red Bull, aunque ya haya conseguido un título, me caería de perlas volver a ser campeón y ese es el objetivo este sábado", explicó para RÉCORD.

Se ha hablado mucho sobre el desempeño que el capitalino podría tener esta edición luego de no estar participando este 2023 en la Freestyle Marters Series (FMS), sin embargo, esto es algo que al capitalino le preocupa muy poco, pues él se siente tranquilo.

"Yo me siento fino la verdad, o sea, mucha gente cree que la inactividad, justo el ahora no estar activo en el circuito del freestyle me quita como de los contendientes, pero yo me siento tranquilo", aclaró.

El descanso que ha tenido Yoika estando fuera de la FMS realmente podría beneficiarle en vez de perjudicarlo, pues confiesa que compite mejor con la mente despejada. "Sí, creo que me viene bien, porque para mí el freestyle es eso, mientras más concentrado y más presente estés en la batalla, vas a poder desempeñarte mejor", finalizó el freestayler mexicano, quien va por el bicampeonato este sábado en la final nacional que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÁMARAS CAPTAN EL ROBO HACIA UNA MUJER ANTES DE LA COPA LIBERTADORES