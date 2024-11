Victory Prize, el premio que surgió para rendir tributo a los ídolos de deporte

El deporte tiene el poder de inspirar, unir y dejar una huella imborrable en la sociedad. Va mucho más allá de las victorias en el campo o los trofeos en una vitrina; es un reflejo del esfuerzo, la dedicación y la capacidad de superar adversidades. En este contexto, surge Victory Prize, una iniciativa emblemática creada por FCO Group para rendir homenaje a aquellos atletas que, con su pasión y entrega, han sabido trascender sus disciplinas y convertirse en verdaderos íconos de inspiración.

Victory Prize no es solo un reconocimiento a logros deportivos; es una plataforma para honrar a quienes, con su ejemplo dentro y fuera de los estadios, impactan positivamente a la sociedad. FCO Group, una empresa que ha demostrado su capacidad para organizar eventos de gran prestigio, como los Eliot Awards, los Premios Aura y la Comida Anual de Los 300 Líderes Más Influyentes de México, ahora expande su legado con este galardón que busca dejar una marca profunda en el mundo del deporte.

El primer Victory Prize: México será una noche espectacular, marcada para el 19 de noviembre de 2024, en el prestigioso St. Regis de la Ciudad de México. Esta gala promete ser un evento de altura, en el que se reconocerán a los ídolos del deporte, desde leyendas vivas hasta jóvenes promesas, todos unidos por su capacidad de inspirar y su contribución a la sociedad.

El proceso de selección de los galardonados sigue un riguroso método que asegura que los premiados no solo destaquen por su desempeño atlético, sino también por su impacto en la sociedad. Además, el premio reconoce tanto a atletas olímpicos como paralímpicos, lo que subraya su compromiso con la diversidad y la inclusión en el deporte. El propósito de Victory Prize busca inspirar a las futuras generaciones de atletas y líderes.

Love Sport

El fenómeno deportivo o deportista que generó un momentum sobresaliente durante el año, convirtiendo el deporte en una tendencia social.

Nominados: Los Diablos Rojos del México, medallistas Olímpicos y Paralímpicos, Gran Premio de México, Liga Mexicana de Softball femenil y las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Sport Story

Es la categoría que reconoce la historia de vida del atleta que nos recuerda los valores deportivos y humanos dentro y fuera de la zona de competencia.

Nominados: Arnulfo Castorena, Hugo Oliveras, Ezequiel Rivera, Ronaldo “Lazy Boy” Rodríguez y Lorena Ramírez.

Relevancia deportiva Unexpected

Es la categoría que reconoce al hecho que cambió la historia en el último momento, el highlight que sorprendió a todos o el deportista que nadie vio venir.

Nominados: Prisca Awiti, Santiago Giménez, Goretti Zumaya, Osmar Olvera y Juan Celaya, y Jesús Gómez.

Relevancia deportiva Comeback

El regreso deportivo más sobresaliente del año.

Nominados: Renata Zarazúa, Isaac Alarcón, Marco Verde, Raúl Jiménez y Javier Aguirre con Rafa Márquez.

Unknown sport

Reconoce a aquellos deportistas que representan disciplinas poco conocidas y que están siendo tendencia en el último año.

Nominados: Alan Cleland, Ella Bucio, Gloria Zarza, Sebastián García y Laura Burgos.

Relevancia deportiva Entrenador del año

Reconoce al esfuerzo detrás del deportista.

Nominados: María del Rosario Espinoza, Ma Jin, Adriana Loftus, Eddy Reynoso y Fernando Gutiérrez

Relevancia deportiva Equipo del año

Es la categoría que reconoce el esfuerzo colectivo en cualquier disciplina deportiva.

Nominados: Equipo de natación artística, Charros de Jalisco femenil, Club América, Tiro con arco y Selección mexicana de Racquetbol femenil.

Promesa del año

La inspiración en su máxima expresión deportiva y el reconocimiento a quien veremos en los próximos meses y años triunfar.

Nominados: Ezequiel Rivera, Noel León, Isaac del Toro, Alice Soto y Leonel Cárdenas •

Creación e impacto - Campaña de marketing

Es la categoría que reconoce el trabajo conjunto entre deportista o colectivo de deportistas y una marca que logran emocionar a las audiencias a través de un poderoso mensaje.

Nominados: Mattel / Alexa Moreno, Nike campaña Maratón, Toyota Olímpicos “Start your Impossible”, Corona Cero y Adidas You Got This

Creación e impacto - Influencia digital

Es la categoría que reconoce la capacidad mediática del deportista para influir en las audiencias mediante la conversación en redes sociales de manera estratégica, con storytelling claro y una estrategia definida.

Nominados: Donovan Carrillo, Ana Paula Vázquez, Pato O’Ward, Jana Gutiérrez y Alexa Grasso

Propósito y legado - Embajador deportivo

Es la categoría que reconoce al deportista que más allá de su compromiso con sus metas personales dentro de la competencia, promueve el valor deportivo y su realización con acciones y mensajes claros.

Nominados: Diana Flores, Gustavo Ayón, Fernando Platas, Lorena Ochoa y Brandon Moreno

Propósito y legado - Booster empresarial

Es la categoría que reconoce a la figura empresarial por su contribución y fomento al deporte mediante acciones comprobables y sostenibles.

Nominados: Jesús Martínez Patiño, Alfredo Harp, Arturo Elías Ayub, Renata Burillo y Mauricio Sulaimán.

Ídolo deportivo del año

Es la categoría más importante de la noche, reconoce la integridad de los elementos que conforman el concepto Victory Prize.

Nominados: Osmar Olvera, Saúl “Canelo” Álvarez, Paola Longoria, Edson Álvarez y Randy Arozarena

