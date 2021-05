FIFA 21: Tacote y Gabo, nerviosos e ilusionados para enfrentar la Final de la PRO LEAGUE PARTNERS

La Final de Xbox de la PRO LEAGUE PARTNERS entre la pareja de Gabo y Tacote contra LuisRayado y Roger Carvi promete muchas emociones; y el mismo Tacote admitió el nerviosismo que está presente previo al partido.

“Yo sí estoy nervioso porque contra Roger Carvi, que en teoría es peor que yo, en la fase de grupos me ganó y sí estoy nervioso porque ese partido no lo tenía que perder y también estoy nervioso por el juego de Gabo, pero después del nivel que mostró. Con que no haya muchos goles de diferencia podemos dar la sorpresa”, comentó Tacote en charla con RÉCORD.

Ambos jugadores se encuentran ante el panorama que más les incomoda, y es que Gabo sufre más al abrir las serie y Tacote nota una gran responsabilidad al cerrar el juego.

“A mí me pone más nervioso cerrar, porque si él saca la casta y tú te equivocas, con eso siento una presión horrible. Si Gabo le saca un empate a LuisRayado y yo no puedo sacar la serie supone una presión de locos”, dijo Tacote.

Gabo, un jugador profesional que recientemente comienza dentro del circuito, comentó que la idea del torneo está muy bien lograda consiguiendo un espectáculo nivelado.

“Yo ni siquiera esperaba la invitación, pero la idea está bastante bien porque está nivelado, así como hay jugadores verificados de un nivel muy alto, también hay creadores de un nivel tan alto”, mencionó Gabo.

También la pareja de Tacote admitió que este torneo le ha permitido darse a conocer más y que ha demostrado su nivel contra grandes jugadores de la escena competitiva de FIFA 21.

“Bastante bien, para empezar, yo no tengo mucha experiencia en FIFA y no tuve una buena actuación en los Qualys, pero ya he demostrado de que estoy hecho”, dijo Gabo.

