League of Legends: We Talent buscará consolidarse como un candidato ante Six Karma

La jornada 14 de la División de Honor de League of Legends será crucial para los equipos que disputan la tabla media, es decir, los puestos 4, 5 y 6 de la clasificación en la máxima categoría de League of Legends profesional en México.

Y es que no solamente está en juego la posición, sino el anhelado pase a los Playoffs, en donde todo puede pasar. Este jueves se enfrentarán dos equipos que empiezan a tomar popularidad entre la fanaticada de la #DDHLOL: We Talent, equipo de origen regio que se incorporó el split pasado (Apertura 2021) y Six Karma, incorporado este Clausura 2021.

De este duelo, es We Talent quien comienza a tomar más vuelo pues a base de trabajo y talento han logrado mantenerse entre el top 4 desde la temporada pasada, dejando un grato sabor de boca en la fase regular y la postemporada, en este duelo ante Six Karma, los de la #WdeNuevoLeon pelean por consagrarse en el top 3 de la liga.

En más factores para no perder de vista, tenemos a los jugadores de la semana José “Chikitow” González (We Talent), Julián “Mataz” Cárdenas (Team Aze), Diana “Sophyre” López (Naguará) y Lucas “Frostrike” Espíndola (The Kings), de quienes esperan los fans esa constancia y que se rifen como la semana pasada, el desempeño de cada uno será clave, para no perder el invicto, para sumar victorias o incluso para salir de la mala racha.

La jornada 14 de la División de Honor la complementan los siguientes duelos:

18:00 hrs - Respawn Esports vs. Kings of the North

19:00 hrs - Atomic México vs. Janus Esports

20:00 hrs - Naguará vs. Team Aze

21:00 hrs - Six Karma vs. We Talent

22:00 hrs - The Kings vs. Arctic Gaming

