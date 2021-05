PlayStation: The Last of US II recibió una mejora para jugarse en PS5

The Last of Us II generó una ola de críticas y halagos por su historia, pero su apartado gráfico lo marcó como el juego que mejor explotó las capacidades del PlayStation 4 y hoy ha recibido una mejora para PlayStation 5.

El parche 1.08 permite que The Last of Us II se pueda disfrutar a 60 fps, situación que supera lo que se podía apreciar jugando en la consola de Sony de la generación pasada.

Si bien esto no significa ninguna remasterización de TLOUII, el cual no ha cumplido un año desde su estreno, si es un poco del camino que seguramente tomará Naughty Dog para potenciar esta entrega en la siguiente generación.

"El equipo ha estado investigando el hardware de la PS5 y las posibilidades que ofrece desde su lanzamiento el año pasado y estamos entusiasmados con lo que depara el futuro. Este parche es solo el primer paso para trabajar en el PS5. ¡Les avisaremos cuando tengamos más noticias que compartir!", comentó Arne Meyer, director de comunicaciones de Naughty Dog.