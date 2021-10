Riders Republic: Ofrece una semana gratuita antes de su estreno

El estreno de Riders Republic está a la vuelta de la esquina y por este motivo Ubisoft habilitó un acceso anticipado completamente gratis para que todos los usuarios puedan probar este nuevo título.

A partir de este jueves 21 de octubre y hasta el miércoles 27 de octubre, Riders Republic lo podrán disfrutar miles de jugadores alrededor del mundo tanto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

En este acceso anticipado, los jugadores podrán disfrutar de Mass Race. Este modo ofrece múltiples carreras multideportes que aparecen de forma aleatoria en todo el mapa cada 30 minutos y habrá seis carreras diferentes.

Así mismo, la Batalla de Trucos (competencia de 6 vs 6 en las que se buscarán sumar puntos), el Free For All (Competencia con hasta 11 jugadores) y el Modo Versus estarán disponibles.

"Además, los jugadores podrán participar en el Mad Challenge: un concurso multijugador que ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar recompensas. Para participar, los jugadores primero deberán alcanzar las 20 estrellas para desbloquear el "Concurso Multijugador Exclusivo" de ShackDaddy para acceder a la carrera masiva. Los jugadores que se coloquen entre los 10 primeros en una carrera masiva participarán en un sorteo aleatorio, donde un jugador ganará una bicicleta Canyon x Riders Republic personalizada y una edición Gold de Riders Republic", se lee en el comunicado de Ubisoft.

