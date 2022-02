SIFU: El juego con la mejor experiencia de artes marciales jamás creada

SIFU es un videojuego que llegó este 8 de febrero a PlayStation y PC maravillando el mundo con su pulido combate que ofrece quizás la mejor experiencia de artes marciales en un juego.

En RÉCORD tuvimos la oportunidad de probarlo en PlayStation 5 y cabe recordar que es un juego independiente, pero esto no le quita calidad a un título que resulta prácticamente perfecto por su combate y la dificultad que significa el poder terminar el título.

Para dar el contexto de la historia, en SIFU encanaremos a un chico que busca venganza tras la muerte de su padre, por lo que tendrá que enfrentarse a varios líderes de la mafia que además son maestros en artes marciales.

Para poder llegar a ellos tendremos que afrontar escenarios plagados de enemigos que obviamente también son habilidosos en las artes marciales y además en ocasiones resultan ser bastantes.

UNO DE LOS MEJORES COMBATES JAMÁS CREADOS

SIFU destaca por su particular estilo gráfico y porque su combate es exquisito, delicioso, muy preciso y certero, las animaciones están muy bien logradas y se convierten en contiendas desafiantes y sumamente entretenidas.

Tratando de buscar una analogía rápida se me ocurre algo como los títulos de Batman, en donde eres rodeado por enemigos en situaciones en que los bloqueos, los buenos reflejos y la habilidad de dedos termina por ser fundamental.

La gran diferencia con Batman es que SIFU tiene una fluidez espectacular. Los combos de kung fu, los bloqueos, la animación de los esquives, el progreso de nuestro personaje; en realidad todo raya la perfección. El famoso parry es indispensable para romper la guardia de los rivales, así como esquivar porque nuestra guardia no es infinita y en algún momento los golpes de los enemigos nos harán daño.

Cada que logremos acabar con un enemigo ganaremos puntos de experiencia y salud para poder encarar los siguientes retos. Con estos puntos de experiencia podremos aprender nuevas técnicas o combos, además de que mejoraremos atributos de nuestro personaje como mayor equilibrio, una mejor ganancia de salud al acabar con rivales por mencionar algunos.

UN RETO MUY COMPLICADO

SIFU es un juego que además de tener un excelente combate (que además requiere una habilidad con el mando considerable), tiene un nivel de dificultad muy considerable.

Los enemigos no atacan porque si, en ocasiones parece que se ponen de acuerdo para atacar al mismo tiempo y no es tan fácil bloquear. También esquivar no solo es pulsar un botón, pues necesitas ver si el ataque será de costado, por arriba o a las piernas.

Pero esto no es todo, el gran problema en realidad es que cuando mueres puedes usar un medallón con 6 medallas y revivir, pero revivir te quita años de edad. La historia la comenzarás siendo un joven de 20 años, pero si mueres tendrás 21, después 22; y luego la cantidad de años que envejeces aumentarán según la cantidad de muertes seguidas hasta llegar a un límite de 69 años.

La mala noticia es que cada vez que te vuelves más viejo tu defensa bajará, pero tus ataques harán más daño, el problema es que obviamente no se puede rejuvenecer y lo mejor es jugar el título varias veces tratando de perfeccionar el ataque. Lo único que se puede hacer es que en momentos en los que el medallón te suma 5 años cada muerte, vuelva a sumar de un año en un año.

La historia no es tan larga, pero si resulta ser sumamente desafiante, pero la verdad es que ha sido una de las grandes sorpresas de este 2022. La mejor experiencia de artes marciales jamás creada.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 9.1

