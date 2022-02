Xbox: Revelados los juegos que llegarán a Live Gold para marzo

Se acaba febrero y comienzan a llegar las renovaciones de los juegos que están en las suscripciones para prepararse de cara al mes de marzo y Xbox ya anunció sus juegos de Gold.

En el mes de marzo serán cuatro los juegos que llegarán al servicio de Xbox Games With Gold y se podrán adquirir sin costo extra a partir de marzo, siempre y cuando se tenga la suscripción a Gold o el Xbox Game Pass Ultimate.

Los dos primeros juegos que llegarán al catálogo son The Flame in the Flood (Xbox One) y estará disponible del 1 al 31 de marzo; y Scared 2 Fallen Angel se podrá canjear del 1 al 15 de marzo.

Los otros dos títulos que llegan a partir del 16 de marzo son Street Power Soccer (Xbox One) y SpongeBob's Truth or Square de Xbox 360.

