State of Play: ¿Qué se mostró en el nuevo evento de PlayStation?

Se llevó a cabo un pequeño State of Play en donde Sony dio a conocer algunas novedades que llegarán a PlayStation en los próximos días y el anuncio que se llevó los reflectores fue un juego de Capcom.

Por como comenzó el video, parecía que íbamos a presenciar el anuncio de una nueva entrega de la famosa saga de Dino Crisis, pero no, al final es una nueva creación llamada Exoprimal.

Este juego desarrollado por Capcom nos introduce en una experiencia multijugador en donde nos enfrentaremos a hordas de dinosaurios en un entorno futurista con una especie de super soldados como personajes principales.

Otro juego que llamó la atención es Valkyrie Elysium. Square Enix es el encargado de este título y lo definen como un RPG de acción con una historia épica, bellos escenarios y combates frenéticos.

Así mismo, se observaron novedades de Returnal que recibirá una gran actualización que incluirá modo cooperativo y la cual será gratis. También Ghostwire Tokyo hizo acto de presencia calentando su estreno que es a finales de marzo.

Forspoken, un juego de peleas basado en Jojo´s Bizarre Adventure, Trek to Yomi y The Diofield Chronicle aparecieron en un State of Play corto, a comparación de lo que podremos esperar más tarde en verano.

