Xbox Game Pass: 31 videojuegos confirmados llegarán en 2022

Xbox Game Pass disfrutó del éxito en este 2021 con estrenos espectaculares como Halo Infinite, Back 4 Blood, Forza Horizon 5 y Age of Empires IV, pero ya estamos preparados para 2022 en donde ya conocemos 31 juegos que llegarán al servicio.

Además, este es el primer año en el que los juegos de Bethesda se comenzarán a estrenar de forma exclusiva para Xbox y uno de los juegos más esperados para 2022 es Starfield, llamado a ser uno de los mejores videojuegos del próximo año.

Otro de los grandes títulos que se esperan en este 2022 llega el 28 de abril y es S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Este shooter que combina elementos de terror en primera persona ya ha preocupado por su peso que rondaría los 132 GB, pero es uno de los títulos más esperados.

Redfall también fue uno de los que más llamaron la atención en el pasado E3. A Plague Tale: Requiem también se estrenará en Game Pass desde el primer día, así como Atomic Heart, Replaced, Crusader Kings 3 y Hello Neighbor 2.

La lista la completan The Anacrusis, Puepperazzi, Windjammers, Shredders, Edge of Eternity, Total War: Warhammer 3, Weird West, Warhammer 40K, Midnight Fight Express, Scorn, Bushiden, Chinatown Detective Agency, Eiyuden Chronicle: Rising, Frog Detective, Loot River, Nobody Saves the World, Party Animals, Pigeon Simulator, Signails, Slime Rancher 2, Sniper Elite 5, Somerville y Trek to Yomi.

