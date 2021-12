Steam: ¿Cuáles fueron los juegos más jugados y vendidos del 2021?

Steam, una de las plataformas más importantes de venta de videojuegos en internet ha revelado cuáles fueron los videojuegos más consumidos y más comprados de todo el 2021 con algún par de sorpresas.

Al tener la gran mayoría de usuarios de PC, Valve siempre se da a la tarea de hacer una evaluación de los consumos de los videojugadores. En las siguientes listas también hay juegos que aparecen por la importancia que tienen en el mundo del streaming y lo popular que llegan a ser.

El juego más vendido de Steam en el 2021 fue Nakara: Bladepoint. Probablemente muchos no lo conozcan, pero Nakara es un battle royale de hasta 60 jugadores que estéticamente está inspirado en el Japón de la era Feudal y fue el que más ingresos tuvo.

Le siguen Rainbow Six Siege, Counter Strike: Global Offensive, Destiniy 2, Apex Legends, Valheim, Dead by Daylight, DOTA 2, New World, PUBG, Grand Theft Auto V y Battlefield 2042.

Los juegos más jugados del 2021 basados en jugadores simultáneos son Rsut en primer lugar, le sigue Apex Legends, Valheim, Counter Strike: Global Offensive y Halo Infinite.

Por último, tenemos a los mejores lanzamientos (juegos que se estrenaron en 20021 y mayores ingresos generaron) en donde de nueva cuenta tenemos a Nakara en primer lugar, seguido de Battlefield 2042, Resident Evil Village, Halo Infinite y Farming Simulator 2022.

