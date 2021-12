Japón reveló cuáles son los mejores 100 juegos de la historia para sus videojugadores

Los videojuegos son uno de los íconos culturales más importantes de Japón y una cadena de televisión se dio a la tarea de realizar un estudio para conocer los mejores 100 juegos de la historia según el gusto local.

Una cosa importante a tener en consideración es que en Japón Nintendo tiene un prestigio sumamente grande y es diferente al occidente en donde estamos más influenciados por Xbox y PlayStation en los últimos años.

El mejor juego de la historia según este estudio hecho por TV Asahi es The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Este juego es el primero cronológicamente de la saga, aunque es el último (antes del remake de Skyward Sword).

Esta entrega de Zelda desafió la esencia clásica del juego y experimentó con un mundo abierto que es simplemente adictivo en el uno que se sumerge hasta el final de los días con una jugabilidad sensacional y un sistema de combate perfecto, además de la banda sonora y un perfecto arte visual.

El segundo mejor juego de la historia es un gran clásico, Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride. En tercera posición está Final Fantasy VII, en cuarto Animal Crossing: New Horizons y en quinto Splatoon 2.

Mario Kart, Super Smash Bros. Ultimate están dentro de los quince mejores, pero es complicado ver otros títulos que no sean de Nintendo en todo el compilado de los mejores 100 juegos para los jugadores japoneses.

