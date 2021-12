Xbox Game Pass: ¿Cuáles son los juegos que llegarán en diciembre?

El final del 2021 ya está aquí, pero esto no significa que no tengamos grandes estrenos y además Xbox Game Pass se prepara para darle una nueva actualización a su basto catálogo.

Halo Infinite es con diferencia el juego más esperado que va a llegar a Xbox Game Pass en diciembre. Recordar que la esperada nueva aventura de Jefe Maestro estará disponible sin costo extra a partir del 8 de diciembre.

Otro de los juegos que llama la atención y que además une amigos es Aliens Fireteam Elite; juego cooperativo en línea que te juntara con cuatro personas para intentar sobrevivir a múltiples y terroríficas hordas de aliens.

También llegarán a Xbox Game Pass el juego de One Piece: Pirate Warriors 4 y el popular Among Us, pero a continuación la lista completa con fechas de los videojuegos que se suman al catálogo:

ANVIL - 2 de diciembre.

Archvale - 2 de diciembre.

Final Fantasy XIII - 2 - 2 de diciembre.

Lawn Mowing Simulator - 2 de diciembre.

Rubber Bandits - 2 de diciembre.

Stardew Valley - 2 de diciembre.

Warhammer 40.000: Battlesector - 2 de diciembre.

Space Warlord Organ Trading Simulator - 7 de diciembre.

Halo Infinite - 8 de diciembre.

One Piece: Pirate Warriors 4 - 9 de diciembre.

Aliens: Fireteam Elite - 14 de diciembre.

Among Us - 14 de diciembre.

