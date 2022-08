Cleto, el perro influencer que junto a su dueña levantó una empresa para mascotas

Andrea Pérez y su perro Cleto levantaron una empresa con presencia nacional que se dedica a vender artículos para mascotas, como accesorios, alimento y ropa.

La influencer de Instagram habló para 'El Economista' y compartió su historia sobre cómo creó su empresa tras haberse quedado sin empleo en finanzas en un fondo de capital privado durante la pandemia por Covid-19.

“Soy mucho más feliz, trabajo más que nunca y siento más responsabilidad, pero me llena más. No me hallaba en ninguna chamba y llegas a pensar que eres tú, que algo te falta para seguir creciendo en tu carrera, y a veces solo se necesita una introspección para descubrir que tienes un camino diferente”.

El negocio comenzó gracias al apoyo del hermano de Andrea, Ricardo Pérez, y una familia poblana que colabora en la creación de la mercancía.

El camino no ha sido sencillo y la influencer compartió que ha recibido varios comentarios negativos que le afirman haber 'echado a la basura su carrera financiera', pero ha sabido ignorarlos.

Su marca forma parte de Liverpool y Amazon por lo que su siguiente paso es terminar de consolidarse en el país para llegar a Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.

