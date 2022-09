¿Cuáles son las canciones más alegres del mundo según estudio?

El doctor Jacob Jolij, de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, ideó hace unos años una fórmula matemática que comprueba el nivel de festividad de las canciones, midiendo una serie de patrones como velocidad, acordes tocados y las letras; con ello, confeccionó un playlist de las 10 canciones más alegres de la historia de la música.

La lista la encabeza Don’t Stop Me Now, de Queen, y le siguen Dancing Queen, de ABBA.

El listado es seguido por Uptown Girl, de Billy Joel; Eye of the Tiger, de Survivor; I’m a Believer, de The Monkees; Girls Just Want to Have Fun, de Cyndi Lauper; Livin’ On a Prayer, de Bon Jovi.

Finalmente, la lista la cierran Walking On Sunshine, de Katrina & The Waves; I Will Survive, de Gloria Gaynor, y Good Vibrations, de The Beach Boys.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RED 5G INFLUIRÁ EN SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y EMPRESARIAL