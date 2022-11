Combate Global: Cristian Pérez busca cerrar el año con victoria ante Gilber Orodoñez Huila

Cristian Pérez es uno de los mejores prospectos mexicanos en las artes marciales mixtas, el oriundo de Ensenada, Baja California, va en busca de cerrar el año con una victoria cuando este viernes se mida al colombiano Gilber Orodoñez Huila en función de Combate Global que se realizará en Miami.

'Puas' como también se le conoce, llega al combate con destacada marca de 10-1, mientras que el sudamericano trae una mala racha de tres derrotas al hilo y cinco de sus últimas siete presentaciones han sido descalabros, pero eso lo hace un rival más peligroso, pues quiere enmendar el camino sí o sí ante el mexicano.

“Lo que he logrado mirar de él es que es de la modalidad de stricker, es muy entrón, es un peleador tipo mexicano, en este caso es latino, me tengo que esperar una guerra porque estamos hechos para eso, para pelear en toda la vida. En las últimas peleas no le fue muy bien, pero estaban difíciles, fueron unas guerras las que ha hecho, entonces yo considero que viene con hambre. Es su debut en Combate Global y cuando vienes a hacer tu debut y te dan el evento estelar, vienes con todo. Yo sé que el muchacho viene preparado y yo también vengo preparado”, dijo el Puas en charla con RÉCORD.

“A veces te va a tocar estar abajo y a veces arriba, el chiste es no rajarte y no quitar el dedo del renglón. En mi caso he tenido 10 victorias y una perdida y luego de esa perdida te juro que cambié demasiado, mi estilo de pelea se hizo otro”, añadió.

El peleador de 27 años se destaca, sobre todo, por su inteligencia y su hambre por seguir mejorando como deportistas.

“Esto de ser peleador es como pasar a otro nivel, si yo sé que le puedo ganar a mi rival ya, no importa, yo voy a entrenar y aprender otras cosas porque no solamente estoy entrenando para él sino para mí mismo como peleador y ser más completo. Absorbo de diferentes lados", insistió.

Con esta función del viernes se cierra la actividad de Pérez en el año, un 2022 donde tuvo anteriormente dos peleas y donde visualiza un 2023 igual o más movido.

“Estamos cerrando el año, no sólo yo sino también la empresa y eso es algo muy importante porque me dieron la oportunidad de estelarizar el evento y cerrar con broche de oro”, concluyó.

