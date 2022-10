Alexa Grasso, lista para su primera pelea estelar ante Viviane Araújo en UFC Fight Night 212

La mexicana Alexa Grasso vivirá su primer main event en la empresa de Dana White, cuando este sábado cuando se mida a la brasileña Viviane Araújo en UFC Fight Night 212, con la misión de mejorar su ranking en la categoría peso mosca.

Con una racha de tres victorias al hilo, la segunda mejor luego de iniciar su carrera profesional con 9-0, la tapatía choca contra la sudamericana con toda la motivación de saber que tiene la confianza de la empresa al ponerla en la pelear estelar de la función que se realizará en el UFC Apex, cerca de Las Vegas.

“Me da muchísima tranquilidad y felicidad de que UFC confíe en nosotros para hacer esto. Saben que será una pelea increíble. Me siento agradecida y bendecida de que me sigan tomando en cuenta para hacer las coestelares, ahora la estelar y vamos a hacer increíble esa noche”, dijo Alexa en charla con RÉCORD.

La oriunda de Guadalajara se encuentra actualmente en la quinta posición del ranking de peso mosca femenil, justo un sitio arriba de Araújo. Alexa cree que un triunfo contundente le mejoraría su posición y la pondría en la carrera por retar a la campeona Valentina Shevchenko.

“Es una pelea muy importante, honestamente no sé dónde me ponga una victoria contra Viviane Araújo porque es un número abajo que yo, pero sé que una victoria contundente me puede poner en la fila y en el ojo de la próxima pelea por campeonato. No conozco el trabajo y el plan que tengan los matchs makers, pero todas las chicas que están arriba ya pelearon con la campeona. Ahora sí que depende mucho de los planes de UFC, pero cualquiera que sea la decisión vamos a estar listos”, destacó.

En su primera estelar @AlexaGrasso dice presente Ranqueadas pesos mosca buscan una oportunidad al título Quien se la lleva⁉️ #UFCVegas62 @AlexaGrasso vs @ViviAraujoMMA pic.twitter.com/lMzL5EF3lD — UFC Español (@UFCEspanol) October 14, 2022

Recordar que el pleito entre Grasso y Araújo se pospuso hasta en dos ocasiones por lesiones ambas peleadoras, por lo que el hecho de que esta pelea esté a horas de efectuarse complace a Alexa.

“Es la pelea que se tenía que hacer porque ambas somos muy similares en estilo, en golpes conectados, en agresividad. Somos atletas muy similares y me gusta esta pelea porque justamente representa un gran reto. Alguien que es tan similar a ti siempre es bueno”, explicó.

Finalmente, Grasso no pone mucha atención al hecho de que la brasileña llegue con cuatro victorias definidas por decisión pues afirmó que, aunque su último triunfo por nocaut haya sido en 2019 eso no la hace menos peligrosa.

“Siempre he creído que nunca hay oponente pequeño y nunca hay que subestimar a los oponentes porque arriba del octágono todo puede pasar, ya lo vimos con el campeón Kamaru Usman. Había llevado una pelea perfecta y en un simple movimiento arruinó todos sus récords. Sería el peor error que uno puede cometer, el confiarse y pensar que su oponente no es bueno, porque arriba todos somos peligrosos. Yo vengo esperando la mejor versión de Vivi y justo para eso entrené, para la mejor versión de mi oponente”, culminó.

