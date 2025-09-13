David Martínez, el mexicano que pasó del IMSS a brillar en la UFC

El peleador mexicano de artes marciales mixtas, David Martínez, tuvo una gran exhibición y venció por decisión unánime a Rob Font en Noche UFC 2025.

Black Spartan, como se hace llamar, obtuvo su segunda victoria desde que ingresó a la empresa a finales de 2024, tan solo tres años después realizar un internado médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

David Martínez en su pelea vs Rob Font / IG @blackspartan_official

DEL IMSS A LA UFC

Antes de firmar profesionalmente con UFC, Martínez entrenaba artes marciales en su tiempo libre de manera simultánea a su trabajo como médico interno.

En 2019, empezó su internado en el Hospital General de Zona No.68 de Tulpetlac, Estado de México, en donde laboró hasta 2021, y fue parte del personal atendió a pacientes de Covid-19 durante la pandemia.

El mexiquense puso pausa a su carrera como médico y emprendió en búsqueda ver cumplido su otro sueño, ahora dentro del octágono, aunque nunca olvidó su pasado.

"A mi familia IMSS que me está apoyando, yo estoy más que agradecido con ellos, se siente todo el apoyo, todo el cariño. Muchas gracias por todo", señaló previo a su debut en UFC en marzo de este año.

IG @blackspartan_official

BRILLA EN EL OCTÁGONO

Previo a dar el salto al UFC, Black Spartan primero participó en Combate Global, donde tuvo un gran rendimiento y terminó con una marca de 11-1.

Ya en la empresa líder de MMA, el mexicano apenas suma dos peleas, pero en ambas se llevó la victoria. Sumado al triunfo de este sábado, se impuso en marzo al brasileño Simon Oliveira en UFC México.