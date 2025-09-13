El mexicano Santiago Luna gana por nocaut en su debut en UFC y lanza emotivo mensaje

13 de Septiembre de 2025

El joven peleador mexicano Santiago Luna ‘Borderboy’, de apenas 21 años, vivió una noche inolvidable al debutar en la UFC con un contundente triunfo por nocaut en el primer round. Tras la victoria, no pudo contener las lágrimas y lanzó un mensaje que conmovió a la afición.

Luna sorprendió dando la entrevista posterior en inglés y español | Captura

Un debut explosivo en la Noche UFC

Santiago Luna no necesitó más de un round para dejar su huella en el octágono. Desde el inicio mostró agresividad, precisión en sus golpes y una determinación que rápidamente inclinaron la balanza a su favor. Su rival no resistió la potencia del mexicano, lo que convirtió la velada en un debut soñado y en una demostración de que el futuro de la UFC en México tiene nuevos nombres que darán de qué hablar.

La emoción fue tanta que, apenas terminado el combate, Luna rompió en llanto frente a los aficionados. Ese desahogo mostró no solo la presión que significa debutar en una cartelera de tal magnitud, sino también el orgullo de representar a su país.

El mensaje de orgullo de Santiago Luna a México

Tras la pelea, el joven originario de la frontera reafirmó el compromiso que siente con su carrera y con el país. Su declaración resaltó la valentía y el espíritu combativo de los atletas mexicanos: "No solo me tocó debutar, sino también demostrar la calidad que tenemos en México y que no nos rajamos". Palabras que rápidamente se viralizaron y encendieron el orgullo nacional.

Con apenas 21 años, Santiago Luna se perfila como una de las nuevas promesas de las artes marciales mixtas. Su debut con victoria por nocaut no solo lo coloca en el radar de la UFC, sino que también lo convierte en un referente de la nueva generación de peleadores mexicanos que buscan dejar huella en la máxima vitrina de las MMA.

