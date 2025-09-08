Diego Lopes y su mensaje previo a Noche UFC: 'seguiré representando a México'

El peleador de artes marciales mixtas Diego Lopes, nacido en Brasil pero mexicano por elección, será el encargado de encabezar la cartelera de Noche UFC el próximo 13 de septiembre, una función especial en el marco de la Independencia de México, donde enfrentará al peligroso Jean Silva en la pelea estelar.

Aunque Lopes ha puesto el nombre de México en lo más alto de las MMA mundiales, no han faltado los cuestionamientos. Tanto rivales como haters han intentado descalificarlo por su decisión de representar al país que lo acogió.

"Les guste o no les guste, yo voy a seguir representando a México y a Brasil. Así de fácil", lanzó para todos ellos en entrevista con RÉCORD , pues asegura: "es una carta fuera de la baraja"

El peleador explicó que quienes lo critican desconocen su historia y el camino que lo llevó a portar la bandera mexicana:

"Es una forma de retribuir el cariño y apoyo que toda la gente me ha dado. Tengo gente que está conmigo desde que llegué a México y no tenía nada. Imagínate que llegué a UFC y ya me olvido de México... no no no, o sea, eso no va conmigo, no va con los valores que mi mamá y mi papá me enseñaron. Simplemente soy grato por ellos y les guste o no, el 13 de septiembre voy a estar con la bandera de Brasil y México".

Lopes vive en Puebla desde hace diez años y ya tuvo la oportunidad de subir al octágono en estas fechas, donde inclusive lució un poncho tricolor. Sin embargo, esta ocasión es especial: será él quien cierre la cartelera más mexicana de la UFC ante Jean Silva, compatriota brasileño que llega invicto en UFC con récord de 16-2.

"Es algo muy significativo para mí, poder ser esta persona que va a estar representando a México para ellos, para mi equipo", finalizó.