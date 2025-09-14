Diego Lopes, el 'brasileño mexicano', brilla con espectacular KO en Noche UFC

La Noche UFC celebrada este sábado 13 de septiembre en el Frost Bank Center tuvo un sello indiscutiblemente mexicano, con múltiples triunfos para los peleadores tricolores y un cierre vibrante cortesía de Diego Lopes, quien fulminó a Jean Silva con un nocaut que levantó a todo el público de sus asientos.

Diego Lopes sale vicorioso en Noche UFC | X: @ufc

Aunque nacido en Brasil, Lopes ha forjado un fuerte vínculo con México tras más de una década radicando en Puebla, donde además enseña jiu-jitsu. Esa conexión quedó clara desde su entrada al octágono, cuando apareció al ritmo de “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, provocando la ovación inmediata de los aficionados.

Lopes gana por la vía del nocaut | X: @ufc

El combate arrancó con dominio total de Lopes. En el primer asalto llevó la pelea al suelo y desplegó su mejor arsenal de jiu-jitsu, castigando con golpes y codazos que dejaron a Silva herido y sangrante. El brasileño apenas pudo responder, buscando espacios para ponerse de pie, pero siempre bajo la presión de su rival.

En el segundo round, Silva intentó reaccionar. Conectó derechazos que frenaron momentáneamente el ímpetu de Lopes e incluso buscó castigar con rodillas y codos. Sin embargo, la respuesta fue demoledora: un codazo en corto de Lopes impactó directo en la cabeza de Silva, dejándolo tambaleante.

Lopes celebra la victoria | X: @ufc

A partir de ahí, todo fue cuestión de segundos. Lopes descargó una ráfaga de golpes hasta que el réferi detuvo el combate, decretando su victoria por nocaut técnico y desatando la euforia en San Antonio.