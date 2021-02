Khabib: 'McGregor no es Real Madrid, no volverá a lo más alto'

Khabib Nurmagomedov, expeleador de la UFC arremetió contra Connor McGregor, pues aseguró que The Notorious ya no está para lograr cosas grandes.

"No hay forma de que un hombre pueda estar en la cima dos veces, No estoy hablando solo de McGregor. Lo que quiero decir es que un hombre no puede tener dos eventos estelares", aseguró en entrevista con Magomed Ismailov, peleador de ACA.

Asimismo, el ruso comparó a Connor con el Real Madrid, pues destacó que un equipo de futbol si podría estar varias veces en la cima, sin embargo un peleador no.

"Un equipo podría hacerlo. Por ejemplo, el Real Madrid hizo esto varias veces seguidas. Los equipos pueden lograrlo, pero estamos hablando de nosotros y un hombre, solo, no puede llegar a eso", destacó.

