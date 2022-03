Rodrigo Vargas previo a enfrentar a Pimblett: 'Quiero demostrarle al mundo que existo'

Después de la batalla ante Paddy Pimblett (17-3), a quien buscará finalizar este sábado en UFC London, todos hablarán de Rodrigo “Kazula” Vargas (12-4), aseguró el peleador mexicano.

“Estoy buscando el nocaut o la sumisión, estoy buscando finalizarlo. Él viene con un punto a favor de los jueces por ser local, él tiene la preferencia y voy por la finalización”, aseguró Vargas en entrevista con RÉCORD.

“En este momento es la pelea más importante para mí por mis circunstancias. Es una pelea en la que invertí bastante dinero para venirme con anticipación a Europa para poder hacer la mejor preparación posible; realmente es un parteaguas por la localidad. Creo que la manera de pelear agresivamente, simplemente (quiero) demostrarle a todo el mundo que existo y demostrarme a mí mismo, que es lo más importante, estar orgulloso de mí a través de mi performance. Eso es lo que busco, cada vez ser mejor, trabajar más duro por mis objetivos, por mis sueños, estar chingándole constantemente para superarme, que mi familia esté mejor y que mi país esté orgulloso de mí”, enfatizó.

El capitalino, de 36 años de edad, se presenta en el octágono del Ultimate Fighting Championship (UFC) tras derrotar al chino Zhu Rong (17-4), quien vio por terminada una racha de diez victorias consecutivas en abril pasado.

“Tengo mi plan de juego, voy a imponer mi objetivo, mi mente. Siempre que subo visualizo cómo es el escenario, cómo es la jaula. Sé que el púbico va a estar en mi contra, simplemente voy a alimentarme de esa energía, me los voy a ganar con mi manera de pelear, con mi manera de mi performance, me los voy a ganar y voy a sumar a toda esa gente que está, va a ser un show. Me imagino una pelea electrizante por el estilo de Paddy, por mi estilo y va a ser un choque de dos culturas”, platicó el tricolor.

“Ganando esta pelea no sé si entre al Top (15) pero por lo menos en los 20 primeros debo de estar porque es una segunda pelea (ganada) consecutiva y porque el mundo va a saber quién soy, seguramente van a aparecer muchos alzando la mano para querer pelear conmigo después de esto”, enfatizó.

