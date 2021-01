UFC 257: Ottman Azaitar fue expulsado de la empresa por violar protocolos de Covid-19

Ottman Azaitar ha sido expulsado de la UFC por violar los protocolos de salud contra el Covid-19 en la 'burbuja' de Abu Dhabi.

El peleador de peso ligero tenía un combate programado para el sábado en UFC 257 contra Matt Frevola, pero la empresa ha notificado su baja debido a que puso en peligro los protocolo de salud y seguridad al permitir el ingreso de personas ajenas a ingresar al hotel.

Así lo señaló Dana White, presidente de la UFC quien detalló que Azaitar ayudó a personas ajenas a la compañía y al evento a ingresar al hotel de forma ilegal al entregarles unas pulseras de acceso.

"Él y su equipo se cortaron las pulseras, se las dieron a alguien afuera de la burbuja. (El acompañante de Azaitar) se las pegó en la muñeca, llegó con una bolsa, se metió a un cuarto, recorrió cuatro balcones por afuera, se metió al cuarto de Azaitar, dejó la bolsa, se cambio la ropa y se fue.

" Cuando la seguridad trató de pararlo, no quiso detenerse… Está fuera. Ya no es un peleador de la UFC y no peleará esta noche (sábado)", señaló White sobre el peleador.

El gladiador de origen marroquí llevaba 13 peleas invicto, ganando sus primeros dos encuentros por nocaut.