UFC 306: 'Lazy Boy' sin presión por el público mexicano

Previo a subir a la jaula de la UFC, Luis Ronaldo Rodríguez asegura que el amor que ha recibido por el público mexicano desde su debut en la compañía no será presión el próximo sábado cuando enfrente a Ode' Osbourne.

“Soy mexicano, soy mexicano auténtico, lo traigo en la sangre, además me encanta agarrarme a ver**zos, me encanta recibir golpes, que me tiren y yo pegar. No tengo ninguna presión porque es lo que soy. He simpatizado mucho con la gente porque soy real”, mencionó

Además, dice que es un orgullo saber que la fanaticada mexicana lo ha tomado como su representante.

“Me llena de felicidad poder decir que mi tierra, mi raza, me ha acogido como su guerrero, como su representante y para poderlo ser es difícil, ganarse a nuestra gente mexicana, representarlos, no es cualquier cosa y eso me llena de orgullo y motivación, poder decirles aquí tienen a este mexicano, este guerrero azteca que se va a partir su madre por ustedes, eso me llena de orgullo”, mencionó

Para terminar, Lazy Boy aseguró que el próximo sábado hará sentir el estilo mexicano arriba de la jaula.

“Por supuesto, mi estilo es de presión, de machacar, de lastimar, de no dar un paso para atrás. Yo no conozco eso de defensa, yo solo conozco el ataque, ir tras él, no me importa ser golpeado con tal de que yo conecte mejores golpes, ese es el estilo mexicano, el que no se raja”, finalizó Rodríguez.

