UFC; Oficial, Jon Jones se retirará después de enfrentar a Stipe Mocic

En los últimos días, ha trascendido la noticia de que Jon Jones se retirará después de su combate con Stipe Miocic, lo que ha causado diferentes sentimientos a los aficionados de la UFC, ya que el peleador está de regreso luego de tres años sin actividad.

En entrevista para Fox Sports Australia, Jon confirmó el rumor y aclaró que solo regresará en caso de que Francis Ngannou sea su rival. Cabe recordar que el camerunés está vetado por la UFC debido a que pidió distintos requisitos al tratar de renovar su contrato.

“Creo que valdrá la pena entreternerme con una pelea contra Francis Ngannou, sin retirarme. Creo que una pelea de Francis vendría con algunos ingresos serios y eso haría que valga la pena”, explicó el peleador.

“Francis es un excampeón, es bastante popular aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Traería mucho dinero y por eso estaría dispuesto a volver. Todo el mundo está hablando de Sergei, y es un gran desafío, pero nadie sabe quién es”, agregó.

Jon cree que después de su pelea con Miocic, ya no tiene nada que demostrar, pues en su carrera ha logrado diversos campeonatos, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la UFC a los 23 años y ostenta varios récords en la división de peso semipesado, entre ellos, la mayor cantidad de defensas titulares, mayor cantidad de triunfos y racha de victorias más larga.

“Creo que la pelea contra Stipe será suficiente para mí. Siento que realmente no tengo mucho que demostrar después de vencer a Stipe Miocic. He estado en el juego durante mucho tiempo y, en los años de peleador, soy un tipo viejo. He estado entrenando durante mucho tiempo”, comentó Jones.

“Realmente quiero estar cerca de mi familia, estar cerca de mis hijos. Quiero poder jugar con mis hijos y tener una buena cabeza sobre mis hombros y articulaciones que funcionen. Sí, puedo verlo llegando a su fin muy pronto, y estoy feliz con eso. Estoy muy orgulloso de mi carrera”, concluyó.

