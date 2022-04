Fernando Hernández, sin personalidad ni jerarquía

Que vergüenza ver un árbitro tan limitado. Fernando Hernández en la calle, sin personalidad, jerarquía y con un criterio muy pobre.

Fue a saludar a los técnicos al inicio del partido y luego se comió todo lo que Larcamón les gritó. A los 40 segundos no expulsó a Pablo Parra. No tiene la menor idea para aplicar la ventaja, favorece al equipo infractor, lamentable la forma en que los jugadores le gritan, lo encaran y le protestan, se espanta y no sabe qué hacer. Este es el claro ejemplo de que, cuando aceleran las carreras de los árbitros, fracasan.

