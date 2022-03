guillermo-pacheco-sigue-con-los-mismos-errores

Que arbitraje tan raro de Guillermo Pacheco, por qué abrazar a los jugadores, empujándolos, amenazándolos que los va a expulsar, arrebatándole el balón a los jugadores cuando lo tienen en sus manos. Ojalá y veas un arbitraje de tu jefe a ver si algún día hizo esas mamarrachadas.

Si bien no influyó en el marcador del partido, la calidad de su conducción aún es muy deficiente. Aplaudo que le den oportunidad a estos jóvenes, pero si no reciben capacitación personalizada y observan sus videos para corregir, no van a tener éxito y lo comento porque ya lleva varios partidos en Liga MX y sigue con los mismos errores.

