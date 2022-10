Checo Pérez: Así será el casco del tapatío para el GP de México

Celebrando el Día de Muertos. Este domingo se correrá el Gran Premio de México, por lo que Checo Pérez estará en casa cuando ruede su Red Bull en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y este miércoles reveló el casco especial para dicha carrera.

Con vísperas a las fechas donde se recuerda a los que ya partieron de este mundo, el piloto tapatío dio a conocer el diseño de su casco alusivo al Día de Muertos, donde al frente trae una Catrina y por detrás la frase “Viva México”.

“Tantos Grandes Premios de México que cada vez se vuelve más complicado. Hice una catrina en la parte de enfrente y muy mexicano, lo quisimos hacer muy orgullosos de nuestra cultura. No traemos el Never Give Up (nunca te rindas), hoy pusimos el Viva México. Lo padre es el frente del casco, es lo que más me gustó”, dijo el piloto en conferencia de prensa.

Asimismo, Checo Pérez dijo que por dentro del casco tiene los colores de la Bandera de México. Además, reveló cómo fue la planificación de la pieza que protege la cabeza, pues es una serie de eventos que tienen que salir con tiempo.

“Siempre tenemos una planeación desde casi principio de año que estamos con ideas. Al final llegamos a un diseño, el diseñador me pasa algunas opciones diferentes y ya vamos seleccionando hasta que llegamos al producto final.

“También es muy importante que lo tenemos que cerrar muy temprano en el año porque si no, no alcanza a estar. Salimos con los minis, entonces toda la producción no alcanza a estar si no lo tenemos todo en agosto, vamos contra el tiempo. Por dentro traemos la Bandera de México, los colores”.

