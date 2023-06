'Checo' Pérez culpa al Safety Car de echarle a perder la carrera en el GP de Canadá

Luego de terminar en sexto lugar en el Gran Premio de Canadá, Sergio Pérez habló sobre su sexto lugar y culpó al Safety Car de quedar en esa posición.

A pesar de no haber llegado a la Q3 en la Clasificación por tercer circuito consecutivo, el piloto mexicano de Red Bull cree que su sexto lugar conseguido en el Circuit Gilles Villeneuve se debió al auto de seguridad tras el incidente de George Russell.

Tras haber empezado con neumáticos duros, Sergio señaló que las gomas amarillas de los pilotos de adelante no tenían el rendimiento esperado y se empezaban a degradar muy rápido, algo que pudo haber ayudado a Pérez.

"El Safety Car nos eschó a perder la carrera porque los duros estaban tomando temperatura y los medios de los que estaban adelante se empezaban a degradar y en ese momento se abrió la brecha, me costó mucho el neumático duro y no tuvimos el ritmo esperado", comentó el segundo lugar del Campeonato de Pilotos.

Asimismo, el tapatío reconoció que su monoplaza no tuvo el rendimiento esperado y que por eso no pudo atacar a Charles Leclerc o a Carlos Sainz, pilotos de Ferrari que terminaron adelante de él.

"No teníamos más ritmos, no podía atacar, si atacaba se sobrecalentaba el neumático. Hay que analizar bien lo que pasó porque no tuvimos ritmo contra los Ferrari", señaló 'Checo'.

Con su sexta posición en Montreal, Sergio Pérez llegó a 126 unidades, pero Max Verstappen, tras ganar el GP, se alejó 69 puntos del mexicano en el Campeonato de Pilotos.

