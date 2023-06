Sergio 'Checo' Pérez, explotó después de ser eliminado en la Q2 debido a una infracción de los límites de pista en su último intento. El mexicano, que se encontraba en la segunda posición de la clasificación, vio cómo su tiempo fue eliminado, relegándolo al lugar número 15 en la parrilla de salida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Austria.

Tras regresar a los boxes, Checo recibió la noticia a través de la radio de su ingeniero, quien le informó que su vuelta había sido anulada por salirse de la pista en la curva 10. Esta revelación provocó una explosión de furia en el piloto mexicano de Red Bull.

"No es posible, ¿en dónde?, qué carajos, con los tiempos de pista, con los límites de vuelta", exclamó el piloto jalisciense, frustrado por el sistema de calificación y las revisiones. Además, confirmó que aún sufre los malestares que lo han afectado desde el jueves, ya que ha estado corriendo con fiebre.

Después de abandonar su RB19 y pasar por la zona de entrevistas, Checo Pérez continuaba visiblemente molesto, principalmente por el sistema de calificación y las limitaciones impuestas. Asimismo, manifestó su insatisfacción con respecto a la comunicación dentro del equipo, puesto que inicialmente creían que la infracción se había producido en la curva 9, pero resultó ser en la entrada de la curva 10.

A pesar de tomar precauciones, su último intento de vuelta se vio arruinado por la aparición de Alexander Albon, lo que provocó la pérdida de agarre y una salida de pista. Pérez criticó duramente el sistema de calificación, alegando que no tuvo en cuenta lo sucedido.

"Aun teniendo problemas de salud, no me siento muy bien, no estoy al cien por ciento, pero teníamos un gran auto para obtener una muy buena clasificación. Desafortunadamente, este sistema no considera nada. Estaba en una buena vuelta y de repente aparece Albon y pierdo todo el agarre, me salgo recto. Es un sistema tan malo que no pudo tener en cuenta lo que sucedió", declaró el piloto mexicano.

"ES UN SISTEMA QUE NO CONSIDERA NADA. SU SISTEMA TAN MALO QUE TIENE NO PUDIERON CONSIDERAR LO QUE PASÓ " Checo Pérez, evidentemente enojado, habló sobre su eliminación en la Q2 del Gran Premio de Austria #F1xFSMX #AustrianGP pic.twitter.com/YiuJPvi8fh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 30, 2023

Con la frustración a cuestas, Sergio Pérez se prepara para enfrentar la carrera del domingo desde una posición desfavorable. A pesar de los contratiempos, confía en que su talento y el rendimiento de su automóvil le permitirán remontar y obtener un resultado satisfactorio en el Gran Premio de Austria.

