Checo Pérez: Fernando Alonso tuvo 'miedo' de ser rebasado por el mexicano

Sergio Pérez estuvo muy cerca de quitarle la tercera posición a Fernando Alonso, y el piloto español de la escudería Alpine admitió que sufrió angustia en los últimos tramos del Gran Premio de Qatar.

"Yo pregunté: '¿Pérez va a llegar o no?' Estaba un poco molesto porque no me decían nada. Pensaba que no me querían dar referencias porque sabían que iba a llegar y me iba a adelantar, pero no querían decir que tire porque podía explotar el neumático", dijo Alonso tras el Gran Premio.

Alonso de hecho solo entró una vez a los pits y esto le dio ventaja sobre el mexicano, la cual nunca perdió, pero admitió que su equipo le pidió que cuidara sus neumáticos porque algunas escuderías tenían problemas con las llantas.

"Mis neumáticos se sentían bien, me decían que lo cuidase, que había algunos pinchazos y había algunos equipos que estaban sufriendo. Iba cuidándolos y me estaba guardando tiempo, alrededor de medio segundo por vuelta durante los últimos 15 segundos de carrera", mencionó Alonso.

