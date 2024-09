Checo Pérez manda mensaje a sus detractores: “Trato de que me importe cada vez menos”

Sergio ‘Checo’ Pérez sigue dando la cara tras los malos resultados en Red Bull, el mexicano destacó que sigue trabajando en sacar su potencial y que se está olvidando de sus detractores.

El piloto de Red Bull no la está pasando bien; sin embargo, uno de sus objetivos es regresar al podio, donde prácticamente ha desaparecido en los últimos 10 GP.

Una vez más, el mexicano hizo énfasis en que su continuidad estuvo siempre firme, esto tras alargarse su renovación con la escudería hace unas semanas: “Mi continuidad en Red Bull nunca estuvo en duda”.

“El resto ha sido pura especulación impulsada por diferentes motivos. No hay que olvidar que existen muchas agendas en el deporte”, señaló.

El tapatío mencionó que se está enfocando de lleno en mejorar sus últimas carreras: “Te das cuenta de que lo único que importa es maximizar tu carrera, tu potencial. Darlo todo por tu equipo, porque al final del día son ellos los que creen en ti. Yo daré todo por mi equipo”.

“Es fácil decir: ‘No me importa en absoluto lo que diga la gente’, pero sí me importa. Pero trato de que me importe cada vez menos, así que sigo trabajando en ello”, recalcó el mexicano.

