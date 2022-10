Checo Pérez previo al GP de CDMX: "Ganar en México es un sueño que tengo desde niño"

Sergio Pérez no tiene otra cosa en mente que ganar el Gran Premio de la Ciudad de México de este próximo domingo, estará cobijado por su gente. Corre sabiéndose ya campeón del mundo de constructores de la F1, su coequipero ya es monarca 2022 por lo que ahora la meta de Red Bull es poner a Checo en lo más alto del podio, algo que sería un sueño hecho realidad para el Tapatío.

“"Sin duda ganar en México es un sueño que tengo desde niño y ser subcampeón del mundo nunca ha sido mi sueño, y si se logra, no sé qué siga después”, sentenció Checo.

Sin embargo, para que esto suceda Pérez sabe que tiene que hacer una carrera perfecta. No hay espacio para los errores.

“A eso venimos, es el objetivo. Yo creo que tengo todo el apoyo de Red Bull y si en su momento se puede hacer alguna diferencia, estoy seguro que se hará, pero al final está en mí y tengo que ser perfecto para ganar la carrera”, respondió en conferencia de prensa donde fue apoyado por un grupo de aficionados que llegó allá por el Museo Soumaya.

Checo aceptó que además quiere obtener la Pole ya que el ganador de esta se llevará unos cascos replica de Pedro y Ricardo Rodríguez.

“Sería muy especial poder tener en mi colección un casco de los Hermanos Rodríguez sin duda que es una gran pieza como mexicano y como aficionado al deporte”, respondió.

En un tema un tanto polémico aseguró que no ha sufrido de discriminación en estos años en la Fórmula Uno, pero lo cierto es que cree que no se le da el mismo reconocimiento que un piloto de otra nacionalidad.

“Lo único es que quizá si tengo alguna buena carrera no se habla tanto como si fuera un piloto europeo y si tengo una mala carrera se habla más, pero al final lo que sí tengo que decir es que soy muy afortunado de ser mexicano, muy pocos pilotos han podido experimentar el nivel de apoyo que tengo en mi país, es parte del deporte, no me gusta quejarme de eso”, apuntó.

