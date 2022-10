Checo Pérez problema eléctrico en qualy del GP de México: 'Fue un desastre total'

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez largará desde la cuarta posición en el Gran Premio de México; sin embargo, una falla eléctrica en su monoplaza no le permitió terminar más arriba en la clasificación.

"Una pena. Creo que hoy podíamos haber peleado por la pole, pero tuvimos un problema eléctrico en toda la sesión. Cuando prendieron el auto no había telemetría entonces tuvimos que cambiar una caja eléctrica y perdimos conexión, entonces en la vuelta no tenía referencias, no sabía donde estaba exactamente pero bueno.

"Casi me quedo fuera de la Q1 y de la Q2. (Manejaba) A ciegas, totalmente a ciegas. El auto se me iba moviendo durante la vuelta, no sabía donde estaba, tenía que activar el DRS manual. Fue un desastre total", dijo Pérez tras la clasificación.

A pesar del fallo eléctrico, el mexicano de Red Bull se dijo satisfecho por terminar en la cuarta posición.

"Estar cuarto no es un mal resultado, pero me hubiera encantado estar dentro de los tres para tener una posibilidad de llegar primero mañana en la curva uno. Todavía falta mucho por delante, entonces vamos a intentar todo el día de mañana para hacer una buena carrera", señaló Pérez.

