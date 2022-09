Checo Pérez: “Quiero ganar más carreras en el 2022”

Sergio Pérez está teniendo su mejor temporada en la Fórmula 1. Suma 210 puntos y es tercero en la clasificación de pilotos. Sin embargo, en las últimas carreras ha tenido mal desempeño, sumando apenas 59 puntos en las últimas cinco carreras, donde solamente destaca su segundo lugar en Bélgica.

Sin embargo, “Checo” ha asegurado que cada vez se ha ido acostumbrando más a los cambios que ha sufrido su auto a lo largo de la temporada y prometió que buscará ganar cada carrera restante:

“Es importante para mi cerrar fuerte y competitivo, seguir ganando carreras. Regresar a las victorias, el campeonato es prácticamente de Max Verstappen, es cuestión de tiempo, quedar segundo o tercero me da lo mismo, quiero regresar a un nivel competitivo y buscaré ganar las últimas seis carreras y cerrar fuertes el 2022 para llegar mejor al 2023”, declaró.

El piloto mexicano también comentó que le ha costado ajustarse a los cambios en su monoplaza: “En las últimas carreras no me he adaptado tan bien al nuevo auto, pero es algo que esta en mí y que estoy trabajando con los ingenieros, soy el mismo piloto, no hay ninguna diferencia”, continuó.

De igual manera, Sergio Pérez aseguró que el 2022 ha sido una gran temporada para él, pues Red Bull se ha dado cuenta que le puede seguir el paso inclusive a Max Verstappen, vigente campeón y compañero de “Checo”: “Ha sido un año importante porque el equipo ha visto que puedo ser tan competitivo como Max, Red Bull quiere tener a los dos pilotos y en 2023 queremos mejorar y tener a los dos peleando por el título”, finalizó.

Con solamente seis carreras restantes en la temporada 2022 de la Fórmula 1, Verstappen está al borde de asegurar su segundo campeonato consecutivo. Con 335, le saca una ventaja de 125 unidades a Sergio Pérez.