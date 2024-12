Checo Pérez regresa a México para la Feria Estatal León 2025

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, volverá a México, sin embargo, esta vez no lo hará para competir en un Gran Premio, sino que, participará en la Feria Estatal León 202.

En un anuncio realizado en la Ciudad de México durante el evento oficial de lanzamiento de las fiestas de León, el tapatío dio a conocer su participación en el evento como parte del proyecto Inspira, donde compartirá su historia de vida y experiencias en el automovilismo..

En el mensaje, el subcampeón de la Fórmula 1 de 2022 expresó su entusiasmo por regresar a León, ciudad que guarda un lugar especial en su corazón debido a sus inicios en el automovilismo.

“Hola amigos, soy Checo Pérez; estoy muy contento de anunciarles que estaré próximamente en la feria de León en este proyecto llamado Inspira. Voy a compartirles mi historia de vida y platicar con todos ustedes. Me va a dar mucho gusto volver a León, Guanajuato, después de tantos años: me acuerdo cuando corrí Go Karts hace muchísimos años. Estoy con muchas ganas de verlos en enero. Espero verlos a todos ahí”, comentó Pérez en el video.

Cabe destacar que Checo no será el único atleta en asistir a la Feria como parte del proyecto Inspira, pues de acuerdo con anuncios de la Feria, Serena Williams, una de las mejores tenistas en la historia también asistirá al evento. La extenista dará una conferencia sobre el ‘empoderamiento el crecimiento personal y el amor por la comunidad’.

