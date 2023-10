'Checo' Pérez reveló que batalló con su monoplaza en la Q2 del GP de Catar

Sergio 'Checo' Pérez mostró su molestia tras quedar en el décimo tercer lugar de cara al Gran Premio de Catar, pues el mexicano destacó que tuvo que batallar con su monoplaza en la segunda prueba.

"Tengo muchísimo 'under', se me va mucho en la parte de frente, pero es el único lado donde lo tengo, en todo lo demás batallo con la parte trasera del auto, no puedo poner la parte delantera del auto, entonces eso ha perjudicado bastante y no he podido tener un balance ideal", mencionó Pérez tras la Q2.

Además, el piloto de la escudería de Red Bull dio detalles sobre la vuelta que se le fue anulada por rebasar los límites de la pista, lamentándose que sea un problema constante.

"Una pena, los milímetros aquí no nos ayudaron el día de hoy con una pieza tan complicada perdías tiempo; lo hablamos en la junta de pilotos que vamos a tratar de vigilar los requerimientos porque perdías tiempo", finalizó.

'Checo' buscará subir posiciones en el Gran Premio de Catar para así conseguir el podio, pues la última carrera donde estuvo entre los tres mejores fue en el GP de Italia, ya que en Singapur finalizó en el octavo lugar y en Japón no la concluyó.

