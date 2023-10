'Checo' Pérez finaliza en el décimo tercer lugar en la segunda práctica del GP de Catar

Si había una remota esperanza de que Checo Pérez pausara el Tricampeonato de Max Verstappen al menos una carrera más, con la calificación del Gran Premio de Qatar la ilusión murió.

De nueva cuenta, el mexicano se quedó atascado en una Q2 luego de quedar en décimo tercer lugar en Losail tras sufrir con el RB19 y sufrir con los límites de la pista, lo cual borró una de sus mejores vueltas de la sesión.

El mexicano de Red Bull luchó hasta el final, pero no fue suficiente. "¿Lo hicimos?", preguntó tras la segunda tanda de clasificación. La respuesta fue tajante por parte de sus ingenieros: "no".

Pérez Mendoza es segundo lugar en el Campeonato de Pilotos y pese a que su compañero de equipo, Max Verstappen, es virtual Campeón, tenía la esperanza de postergar la fiesta del neerlandés, quien dominó la calificación. Sin embargo, el resultado prevé una nueva carrera con el #1 al frente, mientras que el tapatío tendrá que luchar desde la media parrilla.

Incluso este sábado Max podría coronarse de quedar arriba en el Sprint de Qatar o si Checo no queda entre los primeros cuatro lugares y él no suma.

"El auto se me fue mucho de frente, batallo mucho con la parte trasera. No puedo controlarlo y no tengo el balance necesario", comentó el mexicano tras salir en la Q2.

"Los milímetros no nos ayudaron en una pista tan complicada, ya lo habíamos hablado durante la foto de pilotos, no te da tiempo (de maniobrar)", añadió el jalisciense.

¿Cómo quedó la Q2 del Gran Premio de Qatar?

La Q2 del Gran Premio de Catar trajo la sorpresa de que Carlos Sainz también quedó eliminado al finalizar en el lugar 12, mientras que Yuki Tsunoda se quedó a las puertas de entrar entre los diez mejores de cara al Q3.

Los otros pilotos que quedaron eliminados en la Q2 fueron Alexander Albon (14), Nico Hülkenberg(15), Logan Sargeant (16), Lance Stroll (17), Liam Lawson (18), Kevin Magnussen (19) y Zhou Guanyu (20).

