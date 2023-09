Checo Pérez ya perfila el GP de México 2023: "Lo significa todo para mí"

Falta poco más de un mes para que la Gran F1esta aterrice en tierras aztecas y Checo Pérez ya apunta a la búsqueda de uno de sus más grandes sueños que es coronarse en casa.

Con Max Verstappen arrasando la temporada, el tapatío se ha despedido de su principal objetivo, el cual era pelear por el Campeonato de Pilotos la Fórmula 1, sin embargo, ahora está completamente enfocado en ganar su primer Gran Premio de la Ciudad de México, el cual se disputará el próximo 29 de octubre.

"Lo significa todo para mí. Es una batalla agotadora cada año, con la carrera de casa y el GP en Austin apenas una semana antes. Hay muchas cosas que se me presentan durante esas carreras, pero tan pronto como baja la visera, mi atención se centra en la carrera", señaló el #11.

Ganar un GP en su ciudad sería legendario para Checo, pues nunca antes un piloto mexicano lo ha conseguido, pero eso si, no desea recibir la ayuda de nadie, en especial de 'Mad Max', ya que esa no sería realmente una victoria justa para él, por lo que asegura que hará todo los posible dentro de la pista para escuchar el himno nacional en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Haré todo lo posible para ganar en México. ¿Le pediré a Verstappen que me deje ganar? No. De lo contrario, esa victoria no significaría nada para mí. Quiero lograrla por mis propios méritos", apuntó.

