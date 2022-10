Checo Pérez tras dedicarle su victoria a México: 'Pusimos a nuestro país donde se merece'

¡¡Cuánto necesitaba este momento!! Ganamos y pusimos a nuestro país donde se lo merece.

Excelente trabajo @redbullracing

I really needed this moment!! We won and put our country where it belongs!!

Excellent team work @redbullracing pic.twitter.com/h4JyLIRoYU

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 2, 2022